Comienzo trágico de año: murió un motociclista en Abasto

El 2026 comenzó de la peor manera, casi como finalizó el 2025 en materia de inseguridad vial, y ayer un motociclista murió tras un choque con otra moto, durante la madrugada de este jueves 1 de enero, en la localidad de Abasto, por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Según detallaron fuentes a Trama Urbana, el hecho ocurrió en avenida 520 y calle 209, el hecho involucró a una moto Zanella ZB 150 cc, conducida por Micaela Andrea Lemos, de 28 años, y una Motomel Blitz, que era manejada por un hombre que falleció en el lugar a raíz del impacto.

En un primer momento, la víctima no había sido identificada, pero horas más tarde, gracias al DNI aportado por su hermano, se confirmó que se trataba de González Braian Emanuel, de 28 años, argentino, soltero y desocupado.

Al lugar acudió una ambulancia de la UPA Los Hornos, cuyo médico constató el deceso del motociclista. En tanto, la conductora de la Zanella fue trasladada al Hospital de Romero, donde recibió atención por politraumatismos varios, aunque se informó que se encuentra fuera de peligro.

Ambos vehículos fueron incautados para las pericias y el área del hecho fue preservada por la Policía. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI y Juzgado N° 10 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las más pericias para determinar las responsabilidades en el hecho.

Como bien informó este multimedio, los accidentes de tránsito alcanzaron en 2025 su nivel más alto de los últimos años, con un total de 77 víctimas fatales, una cifra que no se registraba desde 2017 y que vuelve a encender alarmas sobre la seguridad vial en la región.

El medio de transporte involucrado aparece como uno de los factores centrales del drama vial. Las motocicletas concentran la mayor cantidad de muertes: 45 víctimas, es decir, seis de cada diez fallecidos circulaban en moto al momento del siniestro. Muy por detrás se ubican los ocupantes de autos o camionetas, con 13 casos, los peatones, con 12 muertes, y los ciclistas, con 6 víctimas.