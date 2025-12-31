Una nena de 7 años resultó herida tras un tiroteo

Un dramático episodio ocurrió cuando una nena de tan solo 7 años de edad quedó atrapada en medio de una balacera de la que, presuntamente, participan bandas en conflicto y, a raíz del tiroteo, resultó herida. Tras el hecho tuvo que ser traslada de urgencia hasta un centro de salud donde permanece internada en observación.

El caso sucedió durante la noche cuando efectivos de la Policía Motorizada fueron alertados por una balacera ocurrida en Génova y Cabal, en Empalme Graneros, en la ciudad santafecina de Rosario, donde una menor recibió al menos un impacto de bala en su cuerpo.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con el tío de la pequeña, quien contó que estaba adentro de su domicilio cuando escuchó detonaciones y, al salir, encontró a su sobrina herida, por lo que su mamá la trasladó al Hospital de Niños Zona Norte en un auto particular.

Los uniformados llevaron a cabo un análisis de la escena y encontraron un total de nueve vainas servidas calibre 9mm sobre la calzada, según confirma el parte policial. Mientras continuaban los peritajes, personal del Comando Radioeléctrico realizó un patrullaje en los alrededores para dar con los acusados.

Rastrillaje

De esta manera, en las calles San Cayetano y Cabal, los efectivos observaron a dos hombres a bordo de una moto de alta cilindrada que se dan a la fuga por los pasillos. Uno de ellos se metió en una vivienda por la cual escapó por el fondo, pero fue detenido a los pocos metros. Al identificarlo, confirmaron que sobre él pesaba un doble pedido de captura por robo.

Además, los agentes procedieron a la aprehensión de quien sería el autor de la balacera que hirió a la víctima, mientras que, minutos después y tras un allanamiento, se logró también la detención de una mujer y otro sujeto.

Durante el procedimiento, se incautaron una pistola 9mm, marca Bersa Tpr9c con numeración suprimida, con almacén cargador con un cartucho calibre 9mm; una escopeta calibre 16 doble caño marca Centauro; una escopeta calibre 12 doble caño sin marca visible, con seis cartuchos AT N°12; y una moto.

En tanto, de acuerdo al último parte sobre el estado de la niña, los médicos aseguraron que presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen y, tras los primeros estudios confirmaron que se encuentra estable, debido a que los análisis “no evidenciaron lesiones en órganos de la cavidad abdominal”.