Accidentes de tránsito: 2025 cerró con la cifra de muertes más alta desde 2017

Los accidentes de tránsito alcanzaron en 2025 su nivel más alto de los últimos años, con un total de 76 víctimas fatales, una cifra que no se registraba desde 2017 y que vuelve a encender alarmas sobre la seguridad vial en la región. El número consolida una tendencia negativa que, lejos de revertirse, muestra un agravamiento sostenido, especialmente entre los sectores más jóvenes y los usuarios de motocicletas.

La distribución territorial de los siniestros expone una fuerte concentración en determinados barrios. Los Hornos encabeza el listado con 13 víctimas, lo que representa el 17,1 % del total, seguido por el Casco Urbano, con 10 fallecidos. También se destacan San Carlos y Etcheverry, con 8 muertes cada uno, mientras que Melchor Romero registró 6 casos. A estos se suman Villa Elvira, Berisso y Tolosa, con cinco víctimas por zona, confirmando que el impacto de los accidentes atraviesa tanto áreas periféricas como sectores céntricos.

El análisis por edad revela que los jóvenes de entre 18 y 29 años constituyen el grupo más afectado: 29 personas perdieron la vida, lo que equivale a casi el 40 % del total. Le siguen los adultos de 40 a 59 años, con 19 víctimas, y el segmento de 30 a 39 años, con 15 fallecidos. En el extremo etario, 9 personas mayores de 60 años murieron en accidentes de tránsito, mientras que 4 víctimas eran menores de 18 años, un dato que refuerza la dimensión social del problema.

El medio de transporte involucrado aparece como uno de los factores centrales del drama vial. Las motocicletas concentran la mayor cantidad de muertes: 45 víctimas, es decir, seis de cada diez fallecidos circulaban en moto al momento del siniestro. Muy por detrás se ubican los ocupantes de autos o camionetas, con 13 casos, los peatones, con 12 muertes, y los ciclistas, con 6 víctimas.

Las estadísticas de 2025 configuran el peor escenario en al menos ocho años. La combinación de mayor circulación, controles insuficientes y conductas de riesgo vuelve a traducirse en un saldo fatal que posiciona a los accidentes de tránsito como una de las principales causas de muerte violenta, con niveles que no se observaban desde 2017.