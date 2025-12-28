Mataron a un hombre en una brutal pelea callejera

Un hombre de 60 años fue salvajemente asesinado por varios individuos, quienes le dispararon con un arma de fuego porque, presuntamente, habría insultado a dos chicas. Esta situación derivó en una pelea callejera que culminó con el crimen por el cual buscan a los sospechosos de haberlo cometido.

El hecho trascendió cuando los integrantes del Comando Patrulla recibieron una denuncia mediante el 911, que indicaba la presencia de una persona fallecida, en la calle Entre Ríos al 3100, entre Carlos Casares y Simón de Iriondo, en las cercanías de una plaza y en las proximidades del Barrio Santa Rosa, en la ciudad bonaerense de San Fernando.

En el momento en el que los efectivos policiales arribaron al lugar de los hechos, encontraron el cuerpo del hombre, que yacía tendido en el suelo y ya sin signos vitales. Luego, como parte de la pesquisa iniciada por los oficiales, la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Jorge Antonio Coronel.

En este sentido, el personal de la comisaría Segunda del distrito comenzó a analizar las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona y, de esta forma, pudieron certificar que Coronel habría empezado a insultar a dos chicas, quienes se introdujeron en una finca del barrio.

Unos segundos después, varios sujetos salieron de esa vivienda e increparon al hombre, lo que dio origen a un altercado en la vía pública, hasta que uno de los individuos, de 36 años, le efectuó un disparo a la víctima.

Investigación

Los uniformados realizaron un allanamiento en el inmueble del cual habían salido los atacantes y en el procedimiento lograron incautar prendas de vestir y, además, una motocicleta Zanella ZB gris, con el dominio finalizado en ELE.

En tanto que, los peritos de la Policía Científica revisaron el cadáver de la víctima y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del cráneo.

Los detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y del área de Inteligencia Criminal colaboran en la realización de diferentes procedimientos para averiguar el paradero del asesino. Por lo pronto, la causa quedó caratulada como homicidio.