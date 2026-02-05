Impactantes accidentes con camionetas volcadas y heridos

Dos nuevos accidentes de tránsito en las calles de nuestra ciudad alarmaron a las autoridades y a los platenses, debido a la magnitud de los hechos, señalaron ayer fuentes policiales.

El suceso más espectacular tuvo lugar ayer al mediodía en avenida 60 y 161 de Los Hornos donde, por motivos que son investigados, colisionaron dos camionetas, que terminaron volcando. De hecho, una finalizó arriba de la otra.

Se trata de una Chevrolet C10 y una utilitario Peugeot Partner, cuyos conductores no pudieron evitar el impacto. Poco después un llamado al servicio de emergencias 911 alertó a la fuerza, por lo que se hizo presente un patrullero, que constató la denuncia y convocó a una ambulancia y a los peritos de la Policía Científica, para que llevaran a cabo sus tareas de rigor.

Aunque en aparente buen estado de salud, las víctimas debieron ser rescatadas del interior de los vehículos, y solo una de ellas, de 47 años, fue trasladada luego a al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, ya que adujo una serie de dolencias. No obstante, su vida no corre ningún tipo de peligro y hasta el cierre de la presente edición se recuperaba de manera favorable.

Se inició una causa en la Unidad Funcional de Instrucción en turno de Delitos Culposos, caratulada como “lesiones culposas”.

En 159 y 70

Además, también en Los Hornos, pero en 159 y 70, chocaron un auto Chevrolet Aveo contra una moto Honda CB Twister de 250 cilindradas, conducida por una joven de 19 años. A raíz del impacto, esta terminó con varias heridas en su cuerpo y debió ser trasladado hasta el Hospital Rossi, con politraumatismos.

Los peritos trabajaron en el área para determinar responsabilidades, y por el momento quedó imputado quien manejaba el coche, tratándose de una mujer de 34 años a quien se le inició una causa por “delitos culposos”.