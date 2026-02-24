Convocan a una marcha para pedir justicia por Eugenia Carril

Familiares, amigos y vecinos de Eugenia Carril, la joven estudiante que murió tras ser atropellada en La Plata, convocan a una marcha para continuar con el reclamo de justicia. Por el hecho hay un detenido, se trata de Julio Cornelio Guerra Torres, quien se entregó después de permanecer varias horas prófugo.

La marcha será hoy a las 18.00 en la Plaza San Martín para luego trasladarse hasta la Comisaría 9na donde está detenido el único acusado.

Recordemos que la joven fue hallada por un grupo de vecinos en la madrugada del 14 de febrero en la zona de la intersección de las calles 3 y 96, del barrio Aeropuerto.

La autopsia confirmó que presentaba golpes y tras las primeras investigaciones se determinó Carril fue atropellada y abandonada en el lugar.

Luego se logró identificar al conductor quien circulaba con una Chevrolet Meriva y tenía un daño en el parabrisas. Horas más tarde, el hombre se entregó en la comisaria y continúa detenido.