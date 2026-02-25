La atropelló, la asistió unos minutos y huyó: buscan al motociclista en La Plata

Un siniestro vial ocurrido este martes al mediodía en la esquina de 137 y 32, en la zona de San Carlos, dejó como saldo a una mujer herida y a un motociclista prófugo.

La víctima, de 48 años, fue atropellada mientras cruzaba la calle y terminó con una fractura en una de sus muñecas producto del fuerte impacto contra el asfalto.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del choque. Según relató su hijo en redes sociales, el conductor detuvo su marcha y le brindó una asistencia inicial, pero no permaneció en el lugar.

En un descuido, abandonó a la mujer a un costado de la calle y escapó. Ahora, la familia busca identificarlo para que se haga responsable.