Falleció el joven que se había tirado desde el puente peatonal en Gonnet

Luego de un día de internación el joven de 21 años que cayó ayer del puente peatonal de Gonnet murió hoy en el Hospital San Roque. A pesar del esfuerzo de los médicos, la víctima no pudo recuperarse de las lesiones sufridas por la caída ya que presentaba politraumatismo de cráneo grave.

El hecho ocurrió ayer en la intersección de Camino Centenario y calle 501, de un llamado telefónico al 911 que alertó sobre la presencia de una persona tendida sobre la cinta asfáltica. Al arribar al lugar, personal policial constató que se trataba de un joven que estaba inconsciente, y fue asistido y trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME a dicho nosocomio.

La víctima fue identificada como Ramiro Gabriel R., de 21 años. Según se informó, el joven se habría arrojado voluntariamente. En la dependencia policial se hizo presente su padre, quien manifestó que en las últimas horas el entorno familiar atravesaba una situación de profundo impacto emocional, vinculada a un hecho trágico ocurrido recientemente con una persona cercana.

La causa fue caratulada como “Suicidio en grado de tentativa” e interviene la UFI N°17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.