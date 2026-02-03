Declaró el novio de la joven muerta y se desligó del hecho

Tal como estaba estipulado, en las últimas horas declaró de manera formal ante el fiscal actuante el joven implicado en la muerte de su novia en el barrio de La Loma, señalaron ayer fuentes policiales y judiciales.

M. A. G. se sentó frente al profesional y contó su versión de los hechos, sin alejarse de lo que se suponía que iba a contar. Refirió que Rocío Aylén Alvarito, de 26 años, murió luego de caer al vacío desde el balcón de un segundo piso, en el medio de una discusión de pareja.

Expuso que la pelea fue únicamente verbal y que jamás golpeó a la mujer. Afirmó que fue ella, por su cuenta, quien se arrojó por la ventana, y que si bien él intentó evitar esa acción, no pudo hacerlo. Ya con la víctima en el piso, salió del inmueble emplazado en diagonal 76 y 22 y pidió ayuda a los gritos, solicitándoles a los vecinos que llamaran al 911 y a una ambulancia.

Según los voceros, el implicado se mostró conmovido durante la indagatoria, lloró y manifestó que desde el momento del hecho no logró dormir ni comer con normalidad.

Hasta el cierre de la presente edición, continuaba retenido mientras la Justicia analiza el conjunto de pruebas reunidas. Se esperan nuevos peritajes y testimonios que permitan reconstruir con mayor precisión lo sucedido, y por lo pronto la causa está caratulada como “abandono de persona seguido de muerte”, cuando inicialmente era de “homicidio calificado por mediar violencia de género”.

Manifestación

Los familiares, amigos y allegados de Rocío no creen en la versión de M. A. G., y creen que él la mató. “Una muerte no se explica sin contexto. Él dice que ella se tiró, es su versión y nosotros decimos que no nos alcanza”, aseveraron.

“Exigimos que se investigue con perspectiva de género, porque hay pruebas que muestran una relación marcada por el control y la violencia. La verdad todavía no salió”, se lamentaron. Y agregaron: “Llamarlo abandono de persona no alcanza. Llamarlo privación ilegítima de la libertad tampoco. Rocío murió y ninguna de esas palabras responde cómo, por qué ni en qué contexto”.

Para exigir justicia, los allegados se reunirán este jueves a partir de las 17 frente a las fiscalías de 7 entre 56 y 57. “Marchamos porque Rocío tenía una vida, una historia, una familia y sueños. Marchamos porque nadie merece morir así. Marchamos porque la Justicia necesita de nuestra voz colectiva”, explicaron en un mensaje, en el que llamaron a la sociedad a acompañar y difundir la convocatoria.