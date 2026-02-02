Brutal y fatal accidente de tránsito con dos muertos

Un fatal accidente de tránsito conmocionó a la ciudad de Córdoba en las primeras horas de este domingo. Cerca de las 3 de la madrugada, una colisión por alcance en la intersección de General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas terminó con la vida de dos personas, de acuerdo a lo informado ayer por fuentes policiales y judiciales.

El impacto fue de tal magnitud que el vehículo menor quedó completamente destruido tras ser desplazado fuera de la calzada.

Los primeros informes periciales indicaron que un Renault Clío negro circulaba por la zona cuando fue impactado en su parte posterior por una Toyota Hilux SW4. La violencia del choque hizo que el conductor del Clío perdiera el control de la unidad, estrellándose frontalmente contra un poste de madera ubicado a la vera del camino.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 46 años (conductor del automóvil) y una mujer de 41 años (acompañante).

Ambos fallecieron de forma instantánea debido a la gravedad de las lesiones. Al llegar al lugar, los servicios de emergencias médicas solo pudieron constatar el deceso de la pareja.

Investigación

La camioneta era guiada por un joven de 28 años, quien sufrió diversos traumatismos en el rostro. Fue derivado al Hospital San Roque, donde se encuentra fuera de peligro pero bajo estricta custodia policial por orden de la justicia.

En el sector trabajó la Unidad Judicial de Accidentología Vial y personal de criminalística para realizar las mediciones correspondientes. Los investigadores centran sus esfuerzos en determinar la velocidad a la que circulaba la Hilux y si existieron factores externos que desencadenaran el choque por alcance.

Se espera que en las próximas horas se le realicen al conductor sobreviviente los tests de alcoholemia y toxicología de rigor.