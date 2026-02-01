Perú autorizó la extradición de “Pequeño J” por el triple crimen

El gobierno de Perú oficializó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, principal acusado por el triple homicidio de Florencio Varela. La medida se confirmó tras la firma de una resolución presidencial en Lima y pone fin a meses de trámites judiciales.

El joven de 20 años permanecía detenido en la capital peruana desde septiembre, luego de fugarse de la Justicia argentina. La investigación lo señala como responsable directo de los crímenes de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20. Los cargos incluyen homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género.