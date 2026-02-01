Desvalijaron a jubilados con el cuento del tío

Dos jubilados fueron víctimas de un engaño bajo la modalidad conocida en la jerga policial como “cuento del tío” y, tras ganarse su confianza, dos ladrones lograron entrar a su vivienda ubicada a pocas cuadras de Plaza España. Tras permanecer en el interior durante varios minutos, se dieron a la fuga con varios elementos de valor.

Según la información que trascendió sobre el hecho, sucedió alrededor del mediodía en un edificio ubicado en la zona de las calles 69 entre 6 y 7. Los sospechosos tocaron el portero eléctrico de la finca y se hicieron pasar como empleados de un correo que venían a ofrecerles descuentos especiales para las tarifas de la luz y el gas.

Se supo, además, que uno de los sujetos era un hombre de avanzada edad que en todo momento manejó la situación. Creyendo en la trampa que les habían tendido, los jubilados les abrieron la puerta de su domicilio esperando recibir beneficios en los servicios públicos, pero en realidad todo se trataba de una vil estafa para robarles.

Los timadores tenían bien planificado el engaño y mientras uno de ellos los entretenía hablándoles en uno de los sectores del departamento, su cómplice revolvía todos los rincones buscando cualquier objeto que sea de su interés. El hampón ingresó fundamentalmente al dormitorio y revolvió todos los cajones del placar y mesitas de luz.

Escaparon y quedaron filmados

Uno de los datos que trascendió sobre el episodio es que los implicados no actuaron con violencia y lo hicieron completamente a cara descubierta sin utilizar armas. Luego de varios minutos dentro de la casa, finalmente escaparon, pero hasta ese entonces los jubilados no se habían percatado de que fueron víctimas de un robo.

Los sujetos escaparon con un importante botín en su poder, el cual contenía varios elementos de valor que incluía un anillo de oro, dinero en efectivo cuya suma total no fue estimada hasta el momento y demás pertenencias. Luego se fueron caminando como si nada hubiera ocurrido, pero no se percataron de un detalle importante.

Ambos quedaron grabados por las cámaras de vigilancia instaladas en los alrededores de la vivienda y en las imágenes se pueden ver con claridad los movimientos previos a la vil artimaña, como así también los momentos posteriores cuando huyeron del departamento.

Las víctimas realizaron la denuncia formal correspondiente en la comisaría Novena y se espera que mediante la filmación se pueda identificar a los sospechosos. De todos modos, hasta el cierre de esta edición poco se sabía sobre ellos y continuaban prófugos de la Justicia.