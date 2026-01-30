Investigan la muerte de una joven en La Loma: testimonios refuerzan la hipótesis de violencia de género

La Justicia de La Plata avanza en la investigación por la muerte de Rocío Alvarito, de 26 años, ocurrida en un edificio del barrio La Loma, luego de caer desde el balcón de un segundo piso. En las últimas horas, nuevas pericias y testimonios fortalecieron la hipótesis de que el hecho podría estar vinculado a un episodio de violencia de género.

El trágico episodio se produjo en una vivienda ubicada en diagonal 76 y calle 22. Según relataron vecinos, durante la mañana se escucharon gritos, una fuerte discusión, ruidos de muebles y pedidos de auxilio. Minutos después, la joven cayó al vacío y sufrió heridas de extrema gravedad, lo que motivó un llamado de urgencia al 911.

Rocío fue trasladada al Hospital Rossi, donde falleció horas más tarde producto de las múltiples lesiones. Su pareja, Marcos Ariel García, fue detenido y quedó imputado en el marco de la causa, señalado como presunto autor de un crimen violento.

El acusado se desligó del hecho y sostuvo que la joven “se arrojó por su propia cuenta”. Este viernes se negó a declarar y solicitó hacerlo la próxima semana, argumentando un fuerte estado de angustia. “Hace más de 30 horas que no puedo dormir ni comer, por eso quisiera volver en otro momento en el que me encuentre en condiciones físicas y mentales de prestar declaración”, expresó ante las autoridades judiciales.

Las primeras actuaciones incluyeron peritajes en el lugar y la toma de declaraciones testimoniales. Una vecina aseguró haber escuchado pedidos de ayuda y, al acercarse al departamento, sólo oyó la voz del imputado antes de advertir que la joven se encontraba colgada del balcón. La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias del hecho.