Joven muerta en Los Ángeles: detalles macabros

Santiago Barreto, hermano de Narela, la argentina muerta en Los Ángeles tras varios días de búsqueda, contó escalofriantes detalles, entre ellos que cuando fue hallada en la calle llevaba sin vida al menos dos días.

“Parece que llevaba muerta ya del mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas”, señaló, y dijo que se había mudado hacía poco tiempo a un nuevo departamento y que el cuerpo fue encontrado cerca de esa zona.

La Policía peritó ese inmueble y no se toparon con nada extraño: “No fue un intento de robo, algo de esto fue en la calle”, especificó, y respecto al auto de una aplicación que se encuentra dentro de la investigación, Santiago narró que se trató de una “entrega” y que su hermana no se subió al vehículo.

Si bien las autoridades estadounidenses no confirmaron si se trató de un crimen, los familiares expresan que sí lo fue, aunque todavía no hay sospechosos.