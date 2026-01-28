El hombre que murió al escapar de la Policía tenía amplios antecedentes

Luego de que un delincuente falleciera en la localidad de Lisandro Olmos al chocar mientras escapaba de la Policía, ahora se conoció que el sujeto tenía amplios antecedentes y de que además llevaba más de medio millón en efectivo al momento de accidentarse.

Como bien informó Trama Urbana, el hecho ocurrió en la intersección de las calles 155 y 40 donde el delincuente perdió el control del vehículo y terminó impactando de manera fatal contra una camioneta y luego contra un poste.

Como consecuencia del impacto, el conductor, identificado como Reynaldo Villaba (37) de nacionalidad paraguaya y con un frondoso prontuario delictivo, falleció, el mismo huía a bordo de un Peugeot 206 negro.

Ahora, se intenta determinar si el efectivo que llevaba en el auto lo obtuvo luego de cometer un robo. Asimismo, se supo que iba acompañado de dos mujeres, las cuales resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital de Melchor Romero.

Una de las mujeres declaró que había drogas dentro del auto, mientras que los policías encontraron más de 500 mil pesos de dudosa procedencia y desparramado por todo el vehículo.

Al respecto, las femeninas dijeron que venían de una fiesta pero que no sabían de dónde había sacado el dinero. En cuanto a Villalba, fuente informaron que su historial delictivo comienza en el año 2018, en Lomas de Zamora, donde cometió, al menos, dos delitos más, ambos vinculados con tenencia de drogas.

Poco después, en 2021, llegó a La Plata donde, tras infringir la ley en reiteradas ocasiones, terminó preso por portación ilegal de arma de fuego de uso civil, aunque ya había sido detenido por portar un arma de guerra. Fue en septiembre del 2025 que salió, beneficiado con las transitorias y no volvió, por lo que desde entonces estaba prófugo.

“Cumplía condena por portación ilegal de arma de fuego, pero tenía salidas transitorias. En septiembre pasado no regresó a la unidad penitenciaria y se emitió el pedido de captura”, detalló una fuente a este multimedio.

En cuanto al dinero que se encontró en el lugar, era un total de 539.600 pesos, por lo que ahora se investiga también si ese dinero era robado. Por el momento, la carátula es “homicidio culposo, lesiones culposas y averiguación de ilícito”.

Cabe mencionar que, con este caso, ya son cinco los fallecidos por accidente de tránsito en la región (sumando las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada) en todo lo que va del 2026.