Mató a su compañero tirándole grasa hirviendo

El juicio contra Miguel Martínez, el panadero que mató a su compañero mientras dormía al arrojarle grasa hirviendo en diciembre de 2022 en Rosario, comenzó ayer y la Fiscalía solicitó la prisión perpetua.

El implicado, de 33 años, está acusado de los delitos de “homicidio calificado por alevosía y amenazas coactivas (3 hechos)” en perjuicio de José Sofiudin Jaharise. Este yacía acostado en la panadería, cuando fue atacado y falleció días después.

La pesquisa indicó que el salvaje llenó un balde plástico con grasa hirviendo de la freidora, se dirigió a la parte trasera del local y sin mediar palabra, le arrojó el líquido abrasivo a más de 100 Cº sobre la cabeza, el rostro y el torso. Después de eso, huyó del lugar en su moto.

Jaharise permaneció hospitalizado hasta que falleció el 24 de diciembre “a consecuencia de complicaciones multiorgánicas e infecciones derivadas de la naturaleza del material orgánico y el lugar donde sufrió las lesiones térmicas”.