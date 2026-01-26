Amenazas armadas y persecución en Ensenada: tres personas fueron detenidas

Una violenta secuencia se registró en Ensenada, donde tres personas fueron detenidas luego de ser acusadas de amenazar a vecinos con un arma de fuego y protagonizar una persecución policial. El hecho ocurrió en la zona de 35 y 127, en el barrio El Dique.

Según las denuncias, los implicados —dos mujeres de 33 y 24 años y un hombre de 31— se movilizaban en un Ford Fiesta gris claro de cinco puertas y habrían proferido amenazas de muerte. Al advertir la presencia policial, intentaron huir a gran velocidad, lo que derivó en un seguimiento por distintas calles del barrio.

Finalmente, el vehículo fue interceptado y los efectivos secuestraron una pistola Bersa Thunder 380, un cargador con 12 municiones de 9 milímetros y un cuchillo curvo de 10 centímetros con funda rígida. Los tres fueron trasladados a la comisaría y quedaron a disposición de la Justicia.