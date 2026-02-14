Incendio fuera de control en Arturo Seguí pone en alerta al Parque Pereyra Iraola

Un incendio forestal de gran magnitud se desató este jueves en la localidad de Arturo Seguí, en el partido de La Plata, y avanza sin control por amplias zonas de pastizales, generando preocupación por su cercanía al Parque Pereyra Iraola, una de las reservas naturales más importantes de la Provincia.

El fuego se inició en un descampado y, favorecido por las altas temperaturas, el viento y la sequedad del terreno, se propagó rápidamente. Las densas columnas de humo pudieron verse desde distintos puntos de la región, lo que encendió la alarma entre vecinos y autoridades.

Varias dotaciones de bomberos voluntarios de la zona trabajan intensamente para contener el avance de las llamas, que ya consumieron una extensa superficie de vegetación. El operativo incluye el despliegue de móviles cisterna y tareas coordinadas para evitar que el fuego alcance sectores de mayor densidad forestal dentro del parque, considerado un pulmón verde clave para el área metropolitana.

Si bien hasta el momento no se reportaron heridos ni viviendas afectadas, el incendio continúa activo y bajo monitoreo constante. Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones y evitar circular por los sectores cercanos al foco ígneo para no entorpecer el trabajo de los equipos de emergencia.

El episodio vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar medidas de prevención y control ante el riesgo creciente de incendios durante la temporada estival, especialmente en áreas naturales protegidas de alto valor ambiental.