El rostro destrozado y los pulmones lesionados: un joven pelea por su vida

Un nuevo y brutal accidente de tránsito en las calles de nuestra ciudad culminó en las últimas horas con dos jóvenes heridos de extrema gravedad, por lo que hasta el cierre de esta edición ambos permanecían internados a la espera de una evolución, señalaron ayer fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo a los voceros consultados por este multimedio, el suceso vial se materializó durante la madrugada de este lunes en las calles 31 entre 525 y 526 de Ringuelet. Por allí circulaba una moto de 110 cilindradas, conducida por un hombre de 19 años, quien iba junto a una mujer de 23.

Por causas que hasta el momento son motivo de investigación, quien lideraba el rodado perdió el control del mismo y terminó estrellándose contra un poste de alumbrado público, al parecer sin la intervención de otros vehículos.

A raíz del fuerte impacto, el muchacho sufrió graves lesiones en la cabeza, incluyendo un hematoma, fractura del hueso temporal y de otros huesos del rostro, además de heridas en los pulmones. Ante eso, y debido a la complejidad del cuadro, deberá ser intervenido quirúrgicamente. Ella, en tanto, resultó con quebraduras en la cara y en uno de sus brazos, y ambos quedaron alojados en una sala del hospital Alejandro Korn de Melchor Romero donde fueron derivados de urgencia en una ambulancia.

Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al personal de la fuerza y hasta el lugar se acercó un patrullero, que constató la denuncia. Poco después arribaron los peritos de la Policía Científica, quienes llevaron a cabo sus trabajos de rigor planimétricos, fotográficos y mecánicos con el fin de determinar los motivos del suceso. Por lo pronto, la moto fue incautada para ser periciada.

Se abrió una causa penal caratulada como “lesiones culposas”, tramitada en la Unidad Funcional de Instrucción en turno número 10 de Delitos Culposos.

Números alarmantes

En lo que va del año, ya perdieron la vida en la región ocho personas en el marco de accidentes de tránsito, y siete de ellos fueron motociclistas. Se trata de una cifra extremadamente alta y que sigue a tono con lo que fue el 2025, donde murieron 79 personas, una estadística negativa que hacía años que no se veía.

El último caso fatal se registró el domingo, cuando falleció un joven motociclista de 25 años, quien fue arrollado por un automovilista en las calles 7 y 85 de Villa Elvira. El conductor del mayor de los rodados escapó y fue capturado después en su casa de Los Hornos.