Un hombre se arrojó del puente de Gonnet

Un hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet luego de arrojarse desde un puente peatonal ubicado sobre Camino Centenario, en un episodio que generó conmoción entre automovilistas y vecinos que circulaban por la zona. El hecho ocurrió durante la mañana, cuando varios testigos advirtieron la caída y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Personal policial y una ambulancia del SAME arribaron rápidamente al lugar y encontraron al hombre tendido sobre la calzada, con múltiples lesiones producto del impacto. Tras ser asistido en el lugar, fue derivado al centro de salud con diagnóstico de politraumatismos y traumatismo de cráneo, permaneciendo internado con pronóstico reservado. Al momento del traslado no llevaba documentación, por lo que su identidad no pudo ser confirmada.

La zona fue parcialmente restringida al tránsito mientras se desarrollaba el operativo sanitario y policial. La causa quedó en manos de la fiscalía en turno, que inició actuaciones para establecer las circunstancias del hecho. El episodio volvió a encender la preocupación por la reiteración de situaciones similares en ese sector de alto tránsito.