Conmoción: una mujer que viajaba hacia Paraguay desde La Plata murió en el micro

Un dramático episodio generó una profunda conmoción en un micro de larga distancia, luego de que una mujer que había partido desde nuestra ciudad con destino hacia Paraguay fallecería ante de cruzar hacia el país vecino. Aparentemente, su muerte está relacionado con algún problema de salud, aunque todo es materia de investigación y se confirmará mediante las pericias.

Según la información que trascendió sobre el hecho, la pasajera había salido desde La Plata para realizar unas compras, pero todo cambió en medio del trayecto. Cuando el micro de larga distancia en el que viajaba se detuvo en el paso fronterizo para realizar los trámites correspondientes, la señora se descompensó, aunque sin ningún tipo de señal previa.

En ese marco, se supo que la situación fue repentina y mientras la víctima aguardaba para realizar las diligencias migratorias de rutina para poder ingresar a Paraguay en el límite que divide las ciudades de Posadas y Encarnación. Al momento de su desplome, la unidad en la que se trasladaba se encontraba detenida, pero rápidamente se iniciaron los protocolos de emergencia.

De inmediato, personal médico acudió a la zona del puesto fronterizo donde estaba estacionado el colectivo y los profesionales la asistieron para intentar reanimarla. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, notaron que para ese entonces ya no contaba con signos vitales, por lo que solamente les quedó confirmar su deceso en medio de una total consternación del resto de los pasajeros.

Se realizaron las pericias

De acuerdo a lo señalado por los voceros policiales abocados al caso, la mujer no había manifestado ningún síntoma ni malestar en los momentos anteriores que hiciera pensar el triste desenlace.

Aun así, se llevaron a cabo las pericias preliminares como parte de la pesquisa y se presume que su fallecimiento estuvo relacionado con una afección cardíaca, aunque las causas se van a conocer recién cuando se realice la operación de autopsia.

Por último, cabe destacar que el caso quedó en manos de la comisaría Cuarta de Posadas, que llevó adelante las actuaciones correspondientes.