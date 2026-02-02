Adolescente se fuga de un instituto de menores y un video expone fallas en el sistema

En un contexto atravesado por el debate público y político en torno a la posible baja de la edad de imputabilidad, un video que se viralizó en las últimas horas mostró la fuga de un adolescente de un instituto de detención juvenil de La Plata.

Según trascendió, el hecho se conoció públicamente el 1° de febrero, a partir de la difusión de las imágenes en redes sociales, aunque la fuga habría ocurrido el pasado 24 de enero. La grabación fue realizada desde el interior del establecimiento por otro interno y muestra el momento en que el joven logra escapar sin que se advierta una reacción inmediata del personal de custodia.

Las imágenes generaron conmoción y reavivaron cuestionamientos sobre los controles, la seguridad y el funcionamiento de los centros de alojamiento juvenil. En redes sociales, numerosos usuarios señalaron presuntas falencias en los protocolos de vigilancia y pusieron en duda la eficacia del sistema de encierro para menores.

De acuerdo con la información disponible, el episodio habría tenido lugar en el Instituto de Menores Eva Perón, también conocido como Centro de Recepción o Instituto Cerrado Eva Perón, un establecimiento que estaría ubicado en la zona de 520 y 226, en la localidad de Abasto.

Tras la viralización del video, la Justicia inició actuaciones para determinar el paradero del adolescente fugado y establecer posibles responsabilidades. La investigación apunta a reconstruir las circunstancias de la evasión y a establecer si existieron negligencias u omisiones por parte de quienes tenían a su cargo la seguridad del lugar.

Argentina registra la tasa más alta de la historia de presos en cárceles

Según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) publicado en enero de 2026, Argentina registra la tasa más alta de la historia de presos en cárceles. Dicho documento también aborda el aumento del encarcelamiento, la evolución de los niveles de ocupación por jurisdicción, las características judiciales y sociodemográficas de la población, así como la situación de las personas privadas de la libertad con medidas de seguridad por razones de salud mental.

Al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario registraba 121.443 personas privadas de la libertad (PPL), lo que equivale a una tasa de 258 PPL cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia.