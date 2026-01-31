Giro en la investigación por el femicidio de La Loma: los testimonios

La causa que investiga la muerte de una joven de 26 años que cayó desde el balcón de un departamento en el barrio La Loma continúa avanzando y en las últimas horas sumó nuevos elementos que reforzaron la hipótesis de un femicidio en contexto de violencia de género. El expediente incorporó testimonios clave que modificaron el rumbo inicial de la investigación y complican la situación procesal de la pareja de la víctima, quien permanece detenido.

Las declaraciones brindadas por familiares, amistades y vecinos permitieron reconstruir el vínculo que mantenía la pareja y pusieron en duda la versión inicial del imputado, quien había asegurado que la joven se había arrojado por su propia voluntad. Por el contrario, los relatos coincidieron en describir una relación marcada por conflictos constantes, episodios de control y una dinámica de violencia sostenida en el tiempo.

Según los testimonios incorporados a la causa, la joven se encontraba progresivamente aislada de su entorno más cercano. Había reducido el contacto con su familia, abandonado su empleo y dependía económicamente de su pareja. Además, se mencionaron situaciones de control sobre sus movimientos, vínculos personales y uso del teléfono celular, aspectos que la Fiscalía analiza como indicadores de violencia de género.

Los vecinos del edificio también aportaron información relevante. Varios de ellos afirmaron haber escuchado gritos, golpes y pedidos de auxilio provenientes del departamento durante un lapso prolongado, momentos antes de la caída desde el balcón. Estos relatos fueron considerados de importancia para reconstruir lo ocurrido en las horas previas al hecho.

En función de estos elementos, la Fiscalía resolvió profundizar la investigación con perspectiva de género y avanzar con nuevas medidas probatorias. Entre ellas se encuentran peritajes complementarios en el lugar, el análisis de dispositivos electrónicos y la ampliación de declaraciones testimoniales.

Por el momento, la causa continúa caratulada como abandono de persona seguido de muerte, aunque fuentes judiciales no descartan una eventual recalificación a medida que avance la investigación y se evalúe el conjunto de las pruebas reunidas.

El caso sigue generando conmoción en el barrio La Loma y permanece bajo análisis judicial, mientras se aguardan definiciones clave que podrían determinar el futuro procesal del acusado.