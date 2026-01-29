Escapaban de la Policía y chocaron de frente contra un patrullero

Dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta por las calles de la localidad platense de San Carlos resultaron heridos luego de una intensa persecución policial. Según se supo, los implicados se negaron a parar en un control y escaparon a gran velocidad tras eludir a los uniformados, pero terminando impactando de frente contra un patrullero.

El hecho se registró durante la madrugada de ayer y tuvo sus inicios cerca de las 3:05, cuando los agentes de seguridad se encontraban realizando recorridas de rutina para prevenir delitos por la zona de 32 y 140. De pronto, los oficiales divisaron a dos hombres a bordo de un ciclomotor, los cuales no tenían el caso colocado, por lo que los numerarios procedieron a identificarlos.

En lugar de detener su marcha, el conductor del rodado aceleró tratando de esquivar a la Policía e ignorando las señales para que frenara. Esto dio paso a un seguimiento en el que cual los sospechosos pusieron en riesgo su propia integridad física y la de terceros, ya que la fuga la hicieron durante varios metros en contramano.

Sin embargo, la persecución culminó poco después cuando los sujetos chocaron de frente contra un patrullero. El hombre que manejaba fue reducido en el momento, mientras que su acompañante fue atrapado escasos metros después mientras huía a pie.

Tras ello, los uniformados identificaron a los sospechosos, dos jóvenes de 18 y 22 años, a la vez que descubrieron que la moto en la que circulaban tenía pedido de captura desde el 2 de diciembre de 2025, además de que signos tenía signos de forzamiento en el tambor de arranque y en la tapa del tanque de combustible.

El antecedente

Hace unos días ocurrió un episodio similar que concluyó con la muerte de un ladrón en Lisandro Olmos al chocar mientras escapaba de la Policía. El hecho ocurrió en la intersección de las calles 155 y 40 donde el delincuente perdió el control del vehículo y terminó impactando de manera fatal contra una camioneta y luego contra un poste.

Como consecuencia del impacto, el conductor, identificado como Reynaldo Villalba de 37 años de nacionalidad paraguaya, falleció mientras huía a bordo de un Peugeot 206 negro.

Luego se confirmó que Villalba contaba con un extenso prontuario delictivo por portación ilegal de arma de fuego, pero tenía salidas transitorias.