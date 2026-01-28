Barrio Norte: la mantuvo cautiva y la amenazó con una cuchilla

Una joven de 27 años sufrió una verdadera pesadilla en su vivienda del Barrio Norte de nuestra ciudad, donde luego de una discusión su novio la mantuvo cautiva y la amenazó de muerte.

El caso extremo de violencia de género se registró en un domicilio de la avenida 38 entre 5 y 6, a escasos metros de la Plaza Olazábal. Según detallaron las fuentes, la víctima estaba junto a su pareja cuando de pronto se produjo una fuerte pelea.

El joven de 24 años con domicilio en el barrio porteño de Palermo, adoptó una actitud hostil y rompió el picaporte del inmueble para que la mujer no pueda salir y, al mismo tiempo, la amenazó de muerte con un arma blanca.

De acuerdo a la información a la que accedió Trama Urbana, el sujeto la mantuvo cautiva hasta que la chica logró zafarse y salió corriendo para el hall de edificio en el que vive.

Al mismo tiempo, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre una joven pidiendo auxilio, por lo que los efectivos policiales se dirigieron hasta el lugar de los hechos.

Cuando arribaron, los agentes de seguridad se encontraron con la damnificada llorando y en estado de shock. Tras entrevistarse con ella, lograron obtener algunos detalles acerca de lo sucedido momentos antes en su domicilio.

Con los datos recolectados, los uniformados fueron hasta el departamento, en el cual se encontraba el agresor que en sus manos tenía el arma blanca utilizada para amedrentar a la víctima. Por tal motivo, procedieron a su arresto y posterior traslado hasta la seccional.

El hombre quedó imputado en una causa caratulada como privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas por el uso de armas en contexto de violencia de género.