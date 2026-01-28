Asesinaron de un balazo a un motociclista por presunta venganza

Un joven motociclista de 25 años fue asesinado de un balazo y los investigadores creen que podría estar relacionado a un ajuste de cuentas por otro crimen. Lo cierto es que la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia hasta un centro de salud, donde finalmente perdió la vida a raíz de la herida causada por el certero disparo.

Según señalaron los voceros abocados al caso, el hecho se produjo en momentos en los que el muchacho se desplazaba a bordo de una motocicleta, oportunidad en la que resultó agredido a tiros por parte de los sospechosos en el cruce de Boulevard Mariano Moreno y Manuel Iglesias, en la ciudad bonaerense de San Pedro.

Escasos minutos después, el damnificado fue conducido rápidamente hasta el Hospital Subzonal Doctor Emilio Ruffa, donde ingresó por el sector de la guardia. Los médicos que lo atendieron corroboraron que el proyectil le había provocado severas lesiones en uno de los pulmones, por lo que poco pudieron hacer para salvarlo.

Finalmente, el joven falleció poco después en el nosocomio a raíz del certero disparo. La víctima fue identificada luego como Agustín Pereyra y, una vez que se conoció su deceso, los efectivos policiales comenzaron con las tareas de rutina para tratar de esclarecer el violento episodio. En ese marco, una de las principales hipótesis es que se trató de un ajuste de cuentas.

¿Está vinculado a otro asesinato?

Como parte de la pesquisa, los detectives determinaron que Pereyra recibió un impacto de arma de fuego calibre 38 especial en la espalda, lo que provocó la muerte. Asimismo, en base a las imágenes captadas por cámaras de vigilancia instaladas en el barrio, apresaron a uno de los implicados en el asesinato, de 21 años, quien fue hallado en una finca situada en Combate de los Pozos al 2000.

Se cree que el sujeto arrestado era quien conducía la moto en la que circulaban el atacante. Quien está sindicado como el auto del disparo es un joven de 18 años, que iba como acompañante en el rodado, y quien habría obrado por una venganza vinculada al homicidio de su hermano, el cual fue perpetrado hace unos meses, aunque por el momento todo es materia de investigación.