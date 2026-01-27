Choque entre un camión y una moto en Villa Elisa: un joven fue hospitalizado

Un accidente de tránsito entre un camión y una motocicleta se registró en las últimas horas en la localidad de Villa Elisa, en la intersección de las calles 5 y 54. Por el impacto, el conductor del rodado menor debió ser trasladado al hospital para recibir atención médica.

Al lugar acudió el Móvil policial por orden de la operadora del Centro de Operaciones Municipal (COM). Como consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta Motomel 150, fue asistido en el lugar y trasladado por la ambulancia SAME de Villa Elisa al Hospital de Gonnet.

En cuanto al vehículo de gran porte involucrado es un Iveco perteneciente a la empresa ESUR. Por otra parte, se investigan las causas del siniestro.