Insólito hecho en City Bell: chocó un auto estacionado y golpeó al dueño

Un violento e insólito episodio ocurrió en las últimas horas en la zona norte de nuestra ciudad, donde un conductor chocó contra otro vehículo que estaba estacionado y luego golpeó a su dueño.

En ese marco, las fuentes señalaron que el hecho tuvo lugar en la intersección de Camino Centenario y calle 473, en pleno centro de la localidad platense de City Bell.

Todo sucedió durante un operativo de interceptación vehicular llevado adelante por el personal de la Comisaría Décima, en conjunto con los efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) y los agentes de Tránsito Municipal.

En la zona mencionada y durante la noche, un automóvil marca Renault Fuego de color rojo chocó contra un Volkswagen Gol Trend que se encontraba estacionado.

Si bien se desconocen por ahora los motivos de la colisión, se supo que, tras el impacto, el conductor del primero de los rodados descendió del coche y prácticamente sin mediar palabra atacó a golpes al dueño del auto dañado. Por esta razón, los uniformados que participaban del operativo se vieron obligados a intervenir.

Sin embargo, lejos de deponer su actitud, el agresor se tornó todavía más hostil, se negó a realizarse el test de alcoholemia correspondiente, como así también de brindar sus datos personales.

El acusado de 47 años tiene domicilio en Pipinas, localidad perteneciente al partido de Punta Indio, fue arrestado y trasladado hasta la comisaría. Mientras que la víctima, de 36 años, sufrió heridas de carácter leve por lo que no requirió su traslado a un centro de salud.