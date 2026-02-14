Se escondió de la Policía en un freezer y casi se muere

En un insólito episodio registrado en las últimas horas, dos jóvenes fueron imputados por una causa caratulada como “robo agravado” en el partido bonaerense de La Matanza, y lo particular fue que mientras que uno de ellos fue aprehendido en el lugar del hecho, el otro fue capturado después de haberse escondido en el freezer de su domicilio y luego de haber ocultado pruebas que lo comprometían en una silla de ruedas que se encontraba en el hogar, señalaron ayer fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo a los voceros, los acusados fueron identificados como Cristian Maidana, de 23 años, y Alexis González, de 28; este último fue quien protagonizó el insólito hecho a la hora del allanamiento.

El ilícito ocurrió el pasado 2 de febrero cuando los uniformados observaron a un hombre que forcejeaba con una mujer en la localidad de González Catán, en la intersección de las calles Joaquín del Pino y Rosas, donde el malviviente huyó y abordo de una moto donde aguardaba el conductor, que era su cómplice.

Quien manejaba el rodado realizó una mala maniobra, así, ambos fueron interceptados y Maidana fue demorado. Se le incautaron dos celulares que tenía en su poder y la víctima indicó que uno era de ella. Finalmente, el delincuente fue presentado a primera hora en sede judicial.

Antecedentes

En cuanto a González, fue reducido durante un registro domiciliario, donde, al momento del ingreso de los uniformados, una mujer impedía el accionar policial y manifestaba a los gritos que en el interior se encontraba su hijo discapacitado en silla de ruedas.

Una vez que los numerarios ingresaron al inmueble, constataron que en la silla para personas con movilidad reducida se encontraban elementos de interés para la investigación, que fueron debidamente incautados. A continuación, el joven fue encontrado en el interior del electrodoméstico de enfriamiento, con signos de hipotermia, y fue asistido por médicos.

González ya contaba con antecedentes penales por “abuso sexual” en 2017, “robo” en 2020 y una causa de violencia familiar en 2021, entre otras causas.