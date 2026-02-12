Brutal asalto a una mujer en la parada de colectivo de 60 y 153

Un violento episodio de inseguridad se registró en las últimas horas en la zona de 60 y 153, donde una vecina fue atacada mientras aguardaba el colectivo para dirigirse a trabajar a La Plata. El hecho generó conmoción, temor e indignación entre los frentistas, quienes aseguran que los robos en el barrio son cada vez más frecuentes.

De acuerdo a la información recabada, la mujer se encontraba sola en la parada cuando fue abordada por un sujeto que circulaba en bicicleta. El agresor, que vestía una campera azul, se detuvo al verla y, tras amenazarla, le sustrajo el celular y otras pertenencias. Sin embargo, lo que más indignación provocó fue que antes de darse a la fuga la golpeó, dejándola en estado de shock.

Tras el ataque, intervino personal de la Guardia Municipal y efectivos de la comisaría Tercera, quienes realizaron un operativo en la zona para dar con el responsable, aunque hasta el momento no hubo detenciones.