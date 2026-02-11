Seis intoxicados por monóxido de carbono tras un incendio en el Senado

Momentos de extrema tensión se vivieron durante un incendio que se produjo en una oficina del Senado, dejando como saldo al menos seis personas intoxicadas con monóxido de carbono, las cuales tuvieron que ser asistidas por profesionales de la salud.

De acuerdo a la informado por las fuentes oficiales, el foco ígneo en la Cámara alta de la Nación se registró en la oficina 614, ubicada en el cuarto piso, perteneciente a la legisladora por la provincia de Chubut, Andrea Marcela Cristina.

De esta forma, a raíz del siniestro, dos mujeres de 44 años, un joven de 19 y otros tres damnificados que inhalaron el gas, recibieron oxígeno en el lugar y dos de ellos fueron derivados hasta el Hospital Ramos Mejía. En ese marco, se informó que todos los implicados son personal de maestranza.

El hecho se produjo en un despacho ubicado sobre Hipólito Yrigoyen 1849, entre avenida Entre Ríos y Combate de los Pozos, al tiempo que el siniestro fue visto por la agente Miriam Da Silva, del Departamento Seguridad del Senado.

Luego del aviso a las autoridades, Bomberos de la Policía Federal concurrieron al Palacio, donde al no contar con la llave se “procedió a romper la puerta de acceso”.

“La oficina estaba toda quemada, pero no había fuego”, señalaron las fuentes legislativas sobre el episodio que generó pánico, mientras que se investigan cuáles fueron las causas que desataron el incendio.