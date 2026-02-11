Macabro: un paseador de perros encontró el cuerpo de un hombre muerto

Un estremecedor episodio ocurrió en las últimas horas, en el que un paseador de perros se topó con el cuerpo sin vida de un hombre, el cual estaba tendido en el suelo con una herida en el pecho y sospechan que podría haber sido apuñalado.

Todo sucedió durante la mañana de ayer, mientras el trabajador caminaba por el Parque Carlos Mugica, en el barrio porteño de Saavedra. Al ver el cadáver, el sujeto llamó rápidamente al servicio de emergencias 911 para dar un pronto aviso a las autoridades.

A los pocos minutos, los efectivos policiales acudieron a la zona y preservaron el perímetro mientras aguardaban la llegada de los médicos. El personal del SAME arribó al lugar y los profesionales de la salud corroboraron el deceso del hombre, que para ese entonces ya no contaba con signos vitales.

Por tal motivo comenzó la investigación y se llevaron a cabo las primeras pericias. Asimismo, trascendió que la víctima tenía un cuchillo clavado en el pecho, por lo que los detectives creen que murió tras sufrir un violento ataque.

Además, corroboraron que se trataba de un sujeto de 65 años, cuyas siglas son C.A.T., aunque no trascendió su identidad completa.

De acuerdo a lo que se pudo saber, la primera hipótesis es que se trató de una pelea entre dos personas que viven en la calle, aunque se terminará de certificar con la pesquisa. Para ello buscan testimonios de personas que pudieran haber escuchado o visto movimientos extraños.