Muerte en La Loma: la autopsia aportó datos clave y complica al principal acusado

La investigación por la muerte de Rocío Alvarito, la joven de 26 años que falleció tras caer desde un balcón en el barrio La Loma de La Plata, dio un giro con la difusión del informe preliminar de la autopsia, que suma elementos al proceso penal y tensiona aún más la situación del principal imputado, identificado como M.A.G.

El caso, que conmocionó a la comunidad platense, se originó durante una discusión entre la víctima y su pareja en el departamento donde convivían. Testimonios de vecinos señalaron que escucharon gritos de auxilio y que Rocío intentó abandonar el lugar, lo que motivó la intervención de la Fiscalía de Instrucción.

Según el informe médico forense, en el cuerpo de Rocío se detectaron lesiones compatibles con una defensa activa, lo que indicaría que la víctima intentó resistirse a un ataque antes de caer desde el balcón. Además, los peritos observaron raspaduras que sugieren arrastre en la zona del balcón, lo que abre la posibilidad de que no se haya tratado de una caída voluntaria, sino de un intento de escape o resistencia a una fuerza externa. También se consignaron hematomas y golpes antiguos y recientes, lo cual podría apuntar a un contexto previo de violencia física.

Estos hallazgos son centrales para la fiscalía, que ya solicitó que la causa, inicialmente caratulada como “abandono de persona seguido de muerte”, sea investigada con perspectiva de género, dada la presencia de indicios de violencia machista en las declaraciones de allegados y vecinos. El planteo busca que se analicen las dinámicas de la relación entre la víctima y el imputado bajo la lupa de la violencia de género, un elemento que puede influir en la calificación jurídica del hecho.

Mientras la defensa de M.A.G. insiste en su versión de que la joven se habría arrojado por su propia voluntad tras una fuerte discusión, allegados a Rocío rechazan esa hipótesis y sostienen que la relación era tóxica y conflictiva, con antecedentes de tensión y amenazas. La postura de la defensa también incluyó un pedido de excarcelación, argumentando que la escala penal de las figuras en análisis y las condiciones personales de su asistido justificaban la libertad durante el proceso; sin embargo, la Justicia consideró que persistían riesgos procesales y confirmó la continuidad de la detención.