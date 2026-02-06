Cayó “la piraña de los bondis”: una mujer que robaba en colectivos de la Provincia

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron, en la zona Oeste del conurbano bonaerense, a una mujer sobre quien pesaba un pedido de captura por el delito de “Robo en poblado y en banda” bajo la modalidad “Apoderamiento de bienes”.

La presente causa tuvo su origen el 7 de marzo de 2024, como consecuencia de una serie de ilícitos que comenzaron a perpetrarse en distintas unidades de transporte de la provincia de Buenos Aires, particularmente en colectivos de corta distancia y cuyos episodios se extendieron hasta el 1º de junio de dicho año.

Los mismos eran comisionados por una organización delictiva compuesta por diferentes individuos que, simulando ser pasajeros, ingresaban estratégicamente a los rodados y sustraían de sus pertenencias tanto a choferes como así también a usuarios de las correspondientes unidades.

Una vez iniciada la correspondiente causa judicial, las autoridades lograron identificar a la actual arrestada. Sin embargo, al momento de dictaminarse su pedido de aprehensión, escasos resultaron ser los elementos probatorios respecto a su localización. De ese modo, la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri) a cargo del Dr. José María Campagnoli convocó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Atento a ello, personal de la citada dependencia federal enhebró amplias tareas de campo, vigilancias encubiertas y reiterados análisis de la información recabada, determinando un posible domicilio de residencia de la encartada, ubicándose el mismo en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo.

Con la anuencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº14 a cargo del Dr. Ricardo Farías, Secretaría del Dr. Juan Pablo Bello, los uniformados montaron un discreto operativo en las adyacencias a dicho inmueble, logrando en un determinado instante vislumbrar a una femenino de similares características físicas y fisonómicas a las de la sospechosa.

Al identificar y certificar que se trataba de la buscada, los servidores públicos procedieron a detenerla sobre la vía pública, en la calle Pinciroli al 700 de la mencionada localidad bonaerense.

La detenida, de nacionalidad argentina y 29 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor aguardando las actuaciones procesales de rigor.