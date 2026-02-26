Armado, robó una camioneta de 60 millones de pesos

Un impactante robo sorprendió en las últimas horas a un sector de nuestra ciudad, luego de que un solitario ladrón se apoderara de una millonaria camioneta, además de otras pertenencias, para después darse a la fuga con rumbo desconocido. En tanto, se está analizando si la víctima tenía permitido la circulación vehicular, ya que se presume que es el responsable de un accidente que culminó poco tiempo atrás con dos personas muertas.

Fuentes oficiales ligadas a la investigación le contaron a este multimedio que todo comenzó alrededor de las 14 del martes, cuando un hombre dejó en un lavadero su camioneta de alta gama.

Poco después, cerca de las 17.40, irrumpió en el comercio ubicado en la avenida 520 entre 170 y 171 un delincuente quien, arma en mano, amenazó al empleado del lugar y se apoderó de la Volkswagen Amarok Black Style V6 modelo 2023 en cuestión. No conforme, se robó a su vez dos celulares y, con todo eso en su poder, se escapó y se perdió rápidamente de vista. “Se fue por 520, en sentido descendente”, aseveró un pesquisa.

Con la denuncia radicada, agentes de la fuerza fueron detrás del implicado, pero hasta el cierre de esta edición nada se sabía de él. El damnificado del atraco dijo que podría identificarlo de volverlo a ver.

Registro fílmico

Fuentes calificadas contaron que el dueño del rodado sería el imputado en una causa por el delito de “doble homicidio culposo” que tuvo lugar meses atrás en Melchor Romero. Según trascendió, el hombre tendría una condena de tres años de prisión en suspenso y, en teoría, no debería encontrarse conduciendo vehículos.

Por lo pronto, se inició una investigación por el atraco, caratulada como “robo calificado por el empleo de arma de fuego”, tramitada en la Unidad Funcional de Instrucción número 9 de Autores Ignorados. Por orden de la fiscalía, personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Decimocuarta, con jurisdicción en la zona, analizan diferentes cámaras de seguridad para intentar dar con el hampón.

Se trata de establecer, también, si se trató de un caso aislado o si el malviviente planificó la sustracción de la camioneta, valuada en nada menos que $59.588.000.