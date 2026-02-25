Caso Eugenia Carril: marcha en pedido de justicia y traslado del detenido

Julio Cornelio Guerra Torres, el conductor detenido por atropellar, matar y abandonar a Eugenia Carril en La Plata, fue trasladado a la cárcel de Olmos y el fiscal Fernando Padovan, a cargo de la investigación, ordenó la realización de nuevas pericias.

Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el titular de la UFI N°12 dispuso la realización de pericias accidentológicas que incluyen estudios de plancton sobre muestras de curso de agua, análisis botánico de la vegetación del lugar del hallazgo y pericias toxicológicas sobre orina del imputado y material de la víctima.

Los estudios se llevarán a cabo los días 2 y 3 de marzo por oficiales de Policía Científica La Plata.

Asimismo, este lunes por la mañana se dispuso el traslado de Guerra Torres a la Alcaldía Roberto Pettinato de Olmos, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación. La familia de la víctima cuenta con la representación del abogado Fabián Musto.

A la causa también se incorporó un video de los momentos previos al hecho en el que se observa con claridad a la víctima caminando por la vereda, sin invadir la zona por donde circulaban los vehículos.

No obstante, hay que mencionar que ese es de los pocos tramos de la calle 96 donde existe verdad y, metros más adelante (donde ocurrió el choque), ya prácticamente no hay acera. Asimismo, este registro complicaría la situación procesal del imputado, que seguirá detenido mientras el fiscal trabaja en el pedido de prisión preventiva.

Marcha y pedido de justicia

Familiares, amigos y vecinos de Carril convocaron a una marcha para ayer a las 18 en la Plaza San Martín, en pleno centro de La Plata, con el objetivo de reclamar justicia por la joven estudiante que murió tras ser atropellada y abandonada en Villa Elvira.

La concentración tuvo como punto central uno de los principales espacios verdes de la ciudad y se preveía que irían hasta la comisaría Novena, pero esto podrá modificarse debido a que el acusado ya fue trasladado a Olmos.

La marcha se realizó bajo la consigna “Marchamos por Euge” y los asistentes llevaron carteles, velas y fotos de la joven.