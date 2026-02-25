Impactante choque entre un colectivo y un auto dejó como saldo cuatro heridos

Un impactante accidente de tránsito dejó como saldo a dos mujeres internadas en grave estado y a otros dos jóvenes con heridas leves, luego de un fuerte choque entre un colectivo y un automóvil.

Según lo informado por las fuentes abocadas al caso, el hecho tuvo lugar en la avenida Juan Manuel de Rosas de La Matanza, donde un vehículo marca Renault 9 en el que viajaban siete personas fue embestido y aplastado por una unidad de la línea 218 tras ingresar al carril exclusivo del Metrobús.

El siniestro vial quedó registrado por las cámaras de vigilancia instaladas en la zona y en las imágenes se puede observar el momento exacto en que el auto cruza de manera imprevista el carril del sistema de transporte, siendo alcanzado por el colectivo que circulaba a la velocidad reglamentaria.

Tras la colisión, el coche explotó y comenzó a incendiarse de inmediato, por lo los ocupantes del rodado menor salieron corriendo buscando refugio. El fuego provocó la alarma de los transeúntes, quienes enseguida dieron avisaron a las autoridades, movilizando a los servicios de emergencia y bomberos.

Asimismo, en la grabación se ve como el Renault 9 continuó su recorrido descontrolado hasta chocar contra un semáforo, donde las llamas terminaron de consumir gran parte de la carrocería.

En ese marco, el parte médico inicial señala que dos de las jóvenes, de 25 y 20 años, fueron trasladadas al Hospital Ballestrini. Una de ellas ingresó en estado reservado y permanece con asistencia mecánica, mientras que la otra fue atendida en el sector de guardia y su pronóstico es reservado.

En tanto que, los otros dos ocupantes del automóvil, ambos varones, recibieron atención en el Hospital Paroissien y se encuentran fuera de peligro.

La UFI N° 9 tomó intervención en el caso, y ordenó la detención del conductor por el delito de lesiones culposas agravadas por manejo imprudente y antirreglamentaria.