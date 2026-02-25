Vida bandida: salió de la cárcel, volvió a robar y ya está preso de nuevo

Un hombre de 38 años fue detenido en La Plata acusado de haber cometido varios robos a mano armada pocas semanas después de recuperar la libertad, tras haber pasado 17 años en prisión por distintos delitos contra la propiedad.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso cuenta con un extenso prontuario que incluye condenas por robo agravado y otros hechos cometidos con el uso de armas. Su última detención se había extendido durante varios años y había recuperado la libertad en 2025, luego de cumplir condena en la Unidad Penal Nº 12 de Gorina.

En los últimos días, el hombre habría protagonizado al menos tres asaltos en distintos puntos de la capital bonaerense. Entre los lugares afectados se encuentran una vivienda y comercios ubicados en la zona céntrica. Las cámaras de seguridad municipales y privadas resultaron clave para reconstruir los movimientos del sospechoso y avanzar en su identificación.

A partir del análisis de las imágenes y otras tareas investigativas, la Policía solicitó una orden de allanamiento en una vivienda del Barrio Hipódromo. Allí se concretó la aprehensión y se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los hechos, además de dinero en efectivo que sería parte de lo sustraído en uno de los robos denunciados.

De acuerdo con los registros judiciales, el acusado había tenido sus primeros ingresos al sistema penitenciario a mediados de la década pasada. Tras recuperar la libertad en una oportunidad anterior, volvió a ser detenido por delitos similares, lo que derivó en nuevas condenas y una permanencia prolongada en prisión.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 3 de La Plata, que lo investiga por robo agravado por el uso de arma de fuego en distintos hechos. En las próximas horas será indagado y se definirá su situación procesal.