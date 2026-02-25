Mataron a golpes a un hombre durante una pelea

Un hombre de 43 años fue brutalmente asesinado a golpes en un violento episodio que generó profunda conmoción, ya que se cuerpo fue encontrado sin vida dentro de una vivienda poco después. Hay tres sospechosos de haber cometido el crimen y se cree que la víctima era inquilina de dos de los acusados.

El hecho ocurrió dentro de una propiedad situada en el cruce de Suiza y Nicaragua, en el barrio Lagomarsino, partido de Pilar. Hasta allí se dirigieron los efectivos policiales luego de recibir una alerta radial mediante el sistema de emergencias 911 que indicaba la presencia de una persona lesionada, aunque hasta entonces se conocían pocos detalles.

Cuando los uniformados arribaron al lugar de los hechos se toparon con el cuerpo del damnificado, identificado posteriormente como César Matías Moreno, el cual yacía tendido en una cama. De esta forma comenzó la pesquisa correspondiente para tratar de determinar con certeza qué era lo que había ocurrido en el domicilio.

En un primero momento se inició una causa por averiguación de causales de muerte, pero con el avance de la investigación se comprobó que Moreno había sido asesinado a golpes, presuntamente durante una ocasión de robo. Asimismo, con la recolección de testimonios, testigos aseguraron verlo entrando a la su casa semidesnudo y con visibles lesiones.

Tres sospechosos

Los oficiales lograron divisar que la víctima presentaba múltiples lastimaduras en piernas, brazos y rostro, por lo que se solicitó la presencia de los peritos de la Policía Científica, quienes llevaron a cabo las tareas de rigor.

En ese marco se pudo establecer que el sujeto había mantenido una discusión con integrantes de una familia, lo que derivó en una pelea en la que habría sido golpeado y despojado de prendas de vestir y de su teléfono celular. A partir de estos elementos, la fiscalía dispuso la recaratulación de la causa como homicidio en ocasión de robo.

Con las averiguaciones identificar a los presuntos autores, quienes fueron detenidos y quedaron a disposición de la justicia. En tanto, se confirmó la existencia de una segunda víctima, un joven de 22 años, que también fue golpeado y resultó herido.