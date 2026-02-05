Choque entre tres vehículos en 25 y 528 dejó un herido

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de las calles 25 y 528, donde colisionaron tres vehículos por causas que aún se encuentran bajo investigación. El siniestro fue advertido tras un llamado al 911.

El hecho involucró a un Chevrolet Corsa Cabriolet, que era conducido por un hombre, quien viajaba acompañado por otro masculino. Según se informó, dicho vehículo impactó contra un Volkswagen Gol que se encontraba estacionado en el lugar y contra un Chevrolet Cruze, conducido por una mujer de 54 años, quien no sufrió heridas.

Como consecuencia del choque, el acompañante del Corsa sufrió varios cortes y debió ser asistido por personal del SAME. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para recibir una mejor atención médica.