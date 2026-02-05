Disturbios en Tolosa terminó con un baleado en el ojo

Una pelea de salvajes en Tolosa terminó con dos heridos, uno de ellos con un tiro en la cara, informaron ayer fuentes oficiales.

En diálogo con este medio, los portavoces contaron que la gresca tuvo lugar ayer en 115 bis y 526, y un llamado al 911 alertó a la Policía. Al arribar, vieron a dos hombres con cuchillas y amenazando a los presentes. Los uniformados terminaron disparando con postas de goma cuando se les abalanzaron, con el fin de apuñalarlos. En la batahola se logró la captura de uno de los implicados, mientras que el otro se metió a una casa.

Sin embargo, salió poco después y, tras una nueva ráfaga de disparos persuasivos, se lo detuvo, pero con una lesión en la cara, más precisamente en el ojo izquierdo. Debió ser trasladado a un centro médico, donde permanece internado con custodia, al igual que el otro involucrado. Ambos cuentan con antecedentes penales.