Sicarios asesinaron un ciudadano colombiano que iba con anfetaminas

Un sujeto de nacionalidad colombiana fue brutalmente ultimado a sangre fría de varios disparos, en un crimen que podría estar relacionado con la venta de estupefacientes. Los autores del asesinato sería dos sujetos presuntamente señalados como sicarios, quienes tras el hecho se dieron a la fuga y son intensamente buscados por los investigadores.

Según señalaron los voceros abocados al caso, todo ocurrió a plena luz del día alrededor de las 12:50, en las cercanías de un complejo de monoblocks ubicado en la calle Alzugaray al 700, casi en el cruce con Buenos Aires, en el barrio de La Carne, en el límite entre las ciudades santafesinas de Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

Si bien restan esclarecer algunos detalles acerco de lo sucedido, en base al relato de algunos testigos se pudo reconstruir que la víctima circulaba por la zona a bordo de un automóvil marca Chevrolet Agile de color verde modelo 2012, oportunidad en la que resultó baleada por dos hampones que de inmediato alcanzaron a escapar.

El hombre atacado fue identificado, en forma oficial, como Anderson Felipe Patarroyo Colmenares, de 31 años, oriundo de Colombia. Asimismo, los detectives confirmaron que murió al recibir varios impactos de arma de fuego en la cabeza y en el hombro derecho, siendo en total seis los impactos que fueron detectados luego.

Buscan a los atacantes

Patarroyo Colmenares fue requisado por los efectivos policiales que arribaron al lugar de los hechos tras recibir una alerta radial, y entre sus pertenencias encontraron algunas dosis de droga. De acuerdo a lo informado por los agentes a cargo del operativo, hallaron en una de las zapatillas, tres bolsitas que tenían anfetaminas utilizadas en la elaboración conocida como “tusi”.

Por el momento hay pocos datos certeros acerca de los sospechosos, pero se presume que la forma en la que fue perpetrado el ataque podrían ser sicarios que fueron contratados para ejecutar el crimen que, estiman, estaría realizado con el narcotráfico.

Por lo pronto, en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, intervino la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (U.V.A.L.) y se espera que en las próximas horas accedan a la grabación de las cámaras de vigilancia instaladas en los alrededores.