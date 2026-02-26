Violenta agresión de la Policía Federal a un camarógrafo en el Congreso

Efectivos de la Policía Federal agredieron a un camarógrafo de A24 en la previa al debate de la Ley de Glaciares en el Congreso.

La sesión está prevista para las 11, pero los incidentes comenzaron desde temprano con la detención de activistas ambientales que habían saltado las rejas del Congreso para realizar una protesta.

Minutos más tarde, la Policía Federal agredió a trabajadores de prensa que se encontraban en el lugar. “Nos tiraron gas pimienta porque estábamos grabando. Lo acaban de golpear, tiene la cara ensangrentada, muy lastimada”, relató la cronista de A24 respecto a la situación de su camarógrafo, Facundo.

Según explicó, se encontraban trabajando en vivo junto a colegas de otros canales cuando los efectivos les solicitaron que se movieran hacia otro sector. Sin embargo, sin darles tiempo a que corrieran los trípodes, cables y cámaras, les arrojaron gas pimienta y los agredieron “a palazos”.

“Es muy preocupante lo que acaba de suceder. Nos pidieron que nos corramos, nos estábamos corriendo e inmediatamente nos tiraron gas pimienta y nos corrieron a palazos. (Al camarógrafo) lo tiraron al piso y entre varios se lo llevaron dentro del estacionamiento donde están los demás detenidos”, comentó la periodista en vivo desde el lugar del hecho.

Todo ocurrió mientras se llevaba a cabo la detención de varios activistas de Greenpeace que, minutos antes, habían logrado saltar las rejas del Congreso de la Nación para manifestarse sobe la escalinata sentados sobre inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción hoy en el Senado.