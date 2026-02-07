Asesinaron a un anciano durante una entradera

Un jubilado de 80 años fue brutalmente asesinado en Córdoba, durante un robo perpetrado por ladrones y al que intentó resistirse.

Julio residía en el barrio Ameghino Norte de la capital cordobesa y durante las primeras horas de este viernes fue sorprendido en su domicilio por dos cacos, quienes habrían saltado el portón frontal para acceder al inmueble.

La víctima, cuando descubrió el suceso, quiso impedirlo y se inició un forcejeo. En medio del mismo, el anciano se desvaneció y cayó, inconsciente. Poco después, ya cuando arribó una ambulancia, se constató su fallecimiento.

Por el momento los implicados permanecen prófugos y se analizan diferentes cámaras de seguridad para poder localizarlos y capturarlos.

De acuerdo a lo informado, poco antes, el damnificado ya había sufrido otro asalto en su casa.