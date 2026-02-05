Hallan a un exagente de tránsito muerto en la costa de Ensenada y analizan las circunstancias
El cuerpo fue encontrado en la ribera del Río de la Plata con tres heridas de bala.
Un hombre fue hallado sin vida en la costa del Río de la Plata, en jurisdicción de Ensenada, y el caso generó conmoción en la ciudad. La víctima fue identificada como un exagente de tránsito municipal y presentaba tres impactos de bala.
El hallazgo se produjo en las inmediaciones de Almirante Brown y 42, a la altura del Parador 4. Según informaron fuentes oficiales, el cuerpo tenía dos disparos en el pecho —por fuera de los órganos vitales— y uno en el cráneo.
Aunque el hecho aún es materia de investigación, los primeros indicios apuntan a que se trataría de un suicidio. No obstante, los investigadores esperan los resultados de las pericias realizadas en el lugar y de la autopsia para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y descartar la participación de terceros.