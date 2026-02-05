Hallan a un exagente de tránsito muerto en la costa de Ensenada y analizan las circunstancias

Un hombre fue hallado sin vida en la costa del Río de la Plata, en jurisdicción de Ensenada, y el caso generó conmoción en la ciudad. La víctima fue identificada como un exagente de tránsito municipal y presentaba tres impactos de bala.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de Almirante Brown y 42, a la altura del Parador 4. Según informaron fuentes oficiales, el cuerpo tenía dos disparos en el pecho —por fuera de los órganos vitales— y uno en el cráneo.

Aunque el hecho aún es materia de investigación, los primeros indicios apuntan a que se trataría de un suicidio. No obstante, los investigadores esperan los resultados de las pericias realizadas en el lugar y de la autopsia para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y descartar la participación de terceros.