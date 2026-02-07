Nuevo escándalo en el Senado bonaerense: una empleada denunció por abuso sexual a su jefe

Un nuevo hecho de extrema gravedad volvió a sacudir al Senado de la provincia de Buenos Aires, luego de que una empleada administrativa denunciara a su superior jerárquico por abuso sexual ocurrido dentro del edificio legislativo. La acusación apunta contra un funcionario con cargo de relevancia y responsabilidades operativas en la Cámara Alta, lo que reavivó el debate sobre la falta de controles y protocolos efectivos en ámbitos institucionales.

De acuerdo a la denuncia presentada ante la Justicia, el episodio más grave tuvo lugar en enero de 2022, cuando el acusado habría ingresado a la oficina de la trabajadora y, tras realizar comentarios de contenido sexual, intentó forzarla físicamente. La mujer relató que logró resistirse y escapar, pero que el hecho se dio en un contexto de hostigamiento previo que se extendió durante años.

Según consta en la causa, la denunciante trabaja en el Senado desde hace más de una década y aseguró haber sufrido reiteradas situaciones de acoso laboral y maltrato psicológico. Incluso afirmó que debió cambiar de dependencia en el pasado debido al clima de persecución que padecía, y sostuvo que no fue la única víctima, ya que otras empleadas habrían atravesado situaciones similares.

La presentación judicial también advierte sobre presuntas amenazas dirigidas a posibles testigos, lo que habría generado temor y silencio dentro del ámbito laboral. Los abogados de la víctima solicitaron medidas de protección y la realización de pericias psicológicas, tanto para la denunciante como para el imputado, las cuales ya fueron ordenadas por la Justicia.

A pesar de la gravedad de la imputación, el acusado continúa en libertad y mantiene su actividad laboral, lo que generó preocupación en sectores sindicales y organismos vinculados a la defensa de los derechos de las mujeres. La causa se encuentra en etapa de investigación, a la espera de avances que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El caso se suma a otros episodios recientes que involucran denuncias por violencia sexual y abuso de poder dentro del ámbito legislativo bonaerense, y volvió a poner en el centro de la escena la necesidad de políticas concretas para prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas en organismos del Estado. Mientras tanto, la denunciante atraviesa una situación personal delicada y reclama que el proceso avance con celeridad para evitar la impunidad.