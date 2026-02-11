Hallan un cuerpo en la laguna lindera a la subida de la Autopista La Plata–Buenos Aires

Un cuerpo fue encontrado esta mañana en la laguna ubicada junto a la subida de la Autopista La Plata–Buenos Aires, en jurisdicción de Ensenada. El descubrimiento fue realizado por un trabajador de Seguridad Vial, quien alertó a las autoridades tras advertir la presencia de una persona flotando en el agua.

El hecho se registró pasadas las 10, momento en que el operario dio aviso a la Policía. De inmediato, efectivos de la Comisaría Segunda de Ensenada se hicieron presentes en el lugar y preservaron la escena, mientras se aguardaba la llegada de una división de rescate para proceder a la extracción del cuerpo.

Según las primeras informaciones se trataría de un hombre que se encontraba boca abajo, vestido y con zapatillas colocadas. Hasta el momento no trascendió su identidad ni las causas del deceso.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nº 8 de La Plata, a cargo de Martín Almirón, que dispuso las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.