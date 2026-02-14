Ensenada: declararon los padres de la bebé fallecida

Luego del lamentable episodio ge­neró profunda conmoción en Ensenada, debido al fallecimiento de una beba tan solo un año y dos meses de vida, ahora sus padres declararon ante el fiscal.

Cabe mencionar que los mismos habían sido detenidos por el delito de “abandono de persona seguido de muerte” y además la Justicia no descarta que haya podido existir abuso sexual.

“Tenía signos de maltrato infantil general. Murió de un paro. Las lesiones que tenía pueden ser de abuso o de infecciones por falta de higiene”, detalló una fuente judicial, que agregó que todavía se deben finalizar con los estudios correspondientes.

En cuanto a los progenitores de la pequeña, los mismos se desvincularon del hecho y negaron ser responsables de la muerte de su hija. Al cierre de esta edición, ambos continuaban detenidos en la sede policial.