“¿Querés caramelos?”: alerta en San Carlos por misterioso sujeto

Momentos de preocupación se viven en San Carlos tras la difusión de un video en el que se observa a un hombre ofreciendo dinero a menores con la excusa de que compraran golosinas. El episodio ocurrió este jueves, cerca de las 11, en 523 bis entre 141 y 142.

Según relataron vecinos, el sujeto se movilizaba en una camioneta Chevrolet Tracker y se detuvo en plena cuadra para hablar con dos chicos que estaban en la vereda. Ante la insistencia y la actitud que consideraron extraña, los niños ingresaron rápidamente a su vivienda.

“¿Querés caramelos?”, se lo puede escuchar decir en el video que circuló en redes sociales, lo que puso en alerta máxima a los vecinos de la localidad de San Carlos y alrededores.

Las imágenes circularon en redes y grupos vecinales de San Carlos y Malvinas, donde alertaron sobre la presencia del sospechoso. Frentistas pidieron extremar cuidados y dar aviso inmediato a las autoridades ante cualquier situación similar.