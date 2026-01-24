Brutal accidente dejó a un hombre con fractura expuesta

Con cuatro muertos en lo que va del año en las calles de nuestra ciudad, los accidentes de tránsito no se detienen y en las últimas horas hubo que lamentar un gravísimo incidente, en el cual una de las víctimas culminó con una fractura expuesta.

De acuerdo a los voceros, todo se materializó ayer en la avenida 122 (una de las principales que divide a La Plata con Berisso y Ensenada) y calle 46. Por causas que todavía son motivo de investigación, se produjo una colisión en cadena entre varios vehículos, y la fuerza del envión provocó que uno de los damnificados terminara con heridas de consideración, que generó conmoción en el lugar.

La situación se tornó tensa ya que la ambulancia, además, tardó en arribar, y eso generó más nerviosismo en los presentes, por lo cual hubo discusiones. Finalmente una unidad sanitaria llegó y trasladó poco después a un hombre con una fractura expuesta en una de sus piernas, que yacía tirado en la vereda.

Por fortuna, más allá de eso, no se registraron otros lesionados de consideración y se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción en turno de Delitos Culposos, donde se abrió una causa caratulada como “lesiones culposas”.